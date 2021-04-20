Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела барьер первого круга турнира WTA в Стамбуле (Турция), победив в двух сетах представительницу Хорватии Терезу Мрдежу со счетом 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету 23-летней спортсменки, занимающей 37-е место в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, две двойных ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти. Ее соперница также не оформила ни одного эйса, допустила две двойных и реализовала один брейк из шести.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет против Марты Костюк из Украины.