Александрова вышла во второй круг турнира в Штутгарте, победив Мухову

Российская теннисистка Екатерина Александрова во встрече первого круга турнира в Штутгарте победила чешку Каролину Мухову со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Россиянка была лучше как на подаче, так и на приеме. Александрова подала девять эйсов при семи двойных ошибках и четыре раза взяла подачу соперницы, имея девять брейкпоинтов.

У представительницы Чехии Муховой было такое же количество брейкпоинтов, но она смогла реализовать лишь два из них, также Мухова три раза подала навылет, но при этом совершила аналогичное число двойных ошибок.

Во втором круге турнира в Штутгарте Александрова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.