Кудерметова обыграла Пера на турнире в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира WTA 250 в Стамбуле, обыграв в трех партиях (6:4, 3:6, 7:6) представительницу США Бернарду Пера.

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 18-и.

У Американки шесть эйсов, десять раз она ошибалась на подаче и воспользовалась пятью попытками из 11-и для брейка.

За выход в третий круг турнира россиянка поборется с победительницей пары Зарина Дияс (Казахстан) – Кайа Канепи (Эстония).