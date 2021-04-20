Павлюченкова и Потапова вышли в четвертьфинал парного разряда в турнире в Стамбуле

Российская теннисная пара Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Стамбуле, одержав победу в первом круге турнира над австрийкой Барбарой Хаас и китаянкой Ван Цян со счетом 6:3, 7:5 (10:3). Об этом сообщает »RT на русском».

Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Обе пары не сделали ни одного эйса за матч, но россиянки совершили меньше двойных ошибок: две против трех.

Также Павлюченкова и Потапова взяли шесть подач соперниц из двенадцати попыток против пяти из одиннадцати у австрийки и китаянки.

В четвертьфинале две Анастасии сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и россиянкой Александрой Пановой.