Касаткина проиграла украинке Костюк во втором круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла во втором круге турнира в Стамбуле украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7.

Украинка была лучше своей соперницей как на подаче, так и на приеме. На ее счету три эйса при шести двойных ошибках и пять реализованных брейкпоинтов при семи возможностях.

Россиянка ни разу не подала навылет, совершив при этом пять двойных ошибок, также Касаткина смогла три раза взять подачу соперницы, имея 12 брейкпоинтов.

В четвертьфинале турнира в Стамбуле Кстюк сыграет с победительницей матча между китаянкой Ваа Цян и хорваткой Аной Конюх.