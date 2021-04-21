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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
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Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
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21 апреля 14:45
автор: Максим Скороходов

Касаткина проиграла украинке Костюк во втором круге турнира в Стамбуле

Матч длился полтора часа.

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла во втором круге турнира в Стамбуле украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7.

Украинка была лучше своей соперницей как на подаче, так и на приеме. На ее счету три эйса при шести двойных ошибках и пять реализованных брейкпоинтов при семи возможностях.

Россиянка ни разу не подала навылет, совершив при этом пять двойных ошибок, также Касаткина смогла три раза взять подачу соперницы, имея 12 брейкпоинтов.

В четвертьфинале турнира в Стамбуле Кстюк сыграет с победительницей матча между китаянкой Ваа Цян и хорваткой Аной Конюх.

источник: «Советский спорт»
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