Циципас вышел в 1/8 финала турнира в Барселоне, обыграв Мунара

Во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах обыграл испанца Хауме Мунара – 6:0, 6:2.

Циципас, занимающий пятое место в мировом рейтинге, сделал два эйса при одной двойной ошибке, а также реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

Мунар один раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника, имея три брейк-пойнта.

В 1/8 финала Циципас сыграет с австралийцем Алексом Де Минором, который сегодня обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика – 7:6 (7:3), 6:2.