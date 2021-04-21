Новак Джокович: Я буду выступать, пока чувствую огонь и желание побеждать

«Я продолжаю играть, пока чувствую огонь и желание побеждать, а также потому что меня поддерживают семья и близкие.

Считаю, что у каждого спортсмена должны быть цели.

Спасибо моим родителям и наставникам, научившим меня этим основам», - цитирует серба «Tennis Majors».

Напомним, после победы на Открытом чемпионате Австралии в этом году Джокович почти догнал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству титулов «Большого Шлема». У серба их стало 18, у испанца со швейцарцем - по 20.

Также Джокович побил рекорд Федерера по времени нахождения на первой строчке мирового рейтинга.