Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде, обыграв Квон Сун Ву

В 1/8 финала турнира категории ATP 250 в Белграде сербский теннисист Новак Джокович обыграл соперника из Южной Корее Квон Сун Ву в двух сетах – 6:1, 6:3.

Джокович дважды подал на вылет при двух двойных ошибках и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

Квон сделал три эйса, допустив три двойные ошибки, а также выиграл свой единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Джокович сыграет со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, который сегодня обыграл француза Артура Риндеркнеха – 6:3, 3:6, 6:3.