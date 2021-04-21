Надаль одержал волевую победу над Ивашко во втором круге турнира в Барселоне

Во втором круге турнира категории ATP 500 в Барселоне третья ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл белоруса Илью Ивашко в трех сетах – 3:6, 6:2, 6:4.

Матч продлился 2 часа и 19 минут.

Надаль один раз подал на вылет, допустив две двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести.

Ивашко сделал шесть эйсов при одной двойной ошибке, а также выиграл два гейма на подаче испанца при трех-брейк-пойнтах.

В 1/8 финала Надаль сыграет с победителем сегодняшнего матча японца Кея Нисикори и чилийца Кристиана Гарина.