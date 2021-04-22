Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв Рамоса-Виноласа

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл во встрече третьего круга турнира в Барселоне у испанца Альберта Рамоса-Виноласа со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Россиянин был лучше соперника как на подаче, так и на приеме. Рублев сделал четыре эйса, не совершив двойных ошибок и реализовал четыре брейкпоинта из десяти.

Рамос-Винолас сделал такое же число подач навылет, что и россиянин, но также совершил одну двойную ошибку. Испанец за встречу смог два раза взять подачу соперника, имея на это шесть возможностей.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем встречи между другим испанцем Роберто Баутиста-Агутом и итальянцем Янником Синнером.