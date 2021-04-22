Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, обыграв эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Кудерметова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

У эстонки четыре эйса, семь раз она ошибалась на подаче и воспользовалась четырьмя попытками из семи для брейка.

Следующий соперницей россиянки будет победитель матча между представительницей Чехии Барборой Крейчиковой и румынкой Аной Богдан.