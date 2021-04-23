Веснина и Звонарева завершили выступление в парном разряде на турнире в Стамбуле

В четвертьфинале турнира WTA 250 в Стамбуле российский дуэт Вера Звонарева/ Елена Веснина проиграли спортсменкам из Японии Нао Хибино и Макото Ниномиа в двух сетах (3:6, 1:6).

Россиянки ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и воспользовались одной попыткой из двух для взятия чужой подачи.

Хибино и Ниномиа не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из шести.

За выход в финал турнира японский дуэт поборется с парой Паула Каня-Ходун (Польша)/ Юлия Вахачик (Германия).