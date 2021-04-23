Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Барселоне, проиграв Синнеру

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 2:6, 6:7 (6:8) в четвертьфинале турнира в Барселоне.

Итальянец был лучше соперника как на подаче, так и на приеме. На счету Синнера четыре эйса при двух двойных ошибках и три реализованных брейкпоинта из семи.

Рублев сделал по одной подаче навылет и двойной ошибки, взяв подачу итальянца один раз за матч, имея три возможности.

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча с участием канадца Феликса Аляссима и грека Стефаноса Циципаса.