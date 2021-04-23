Синнер – о победе над Рублевым: Я старался показывать свою игру

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от победы на турнире в Барселоне над россиянином Андреем Рублевым.

— Я стараюсь прибавлять. Для меня это был первый матч против него. Он в этом году провел уже много матчей – может быть, немного устал после недели в Монте-Карло. Я старался показывать свою игру, довести матч до победы. В итоге было непросто, я упустил три брейк-пойнта при счете 5:5. Но я старался и дальше показывать свою игру. Конечно, мы тренируемся ради таких матчей. И для меня сейчас важно набираться такого опыта, — цитирует Синнера Tennis Abastract.

За выход в финал турнира итальянец поборется с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который в двух сетах (6:3, 6:3) переиграл спортсмена из Канады Феликса Оже-Альясимма.