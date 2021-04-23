Александрова проиграла Халеп на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте проиграла второй сеяной румынке Симоне Халеп в двух сетах (1:6, 4:6).

Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и воспользовалась двумя попытками из десяти для взятия подачи соперницы.

Румынская теннисистка выполнила три эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

За выход в финал турнира Халеп поспорит с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) – Аннет Контавейт (Эстония).