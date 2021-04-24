Шамиль Тарпищев: У Аслана, конечно, шансов меньше, чем у Джоковича

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о фаворите предстоящего полуфинала турнира ATP 250 в Белграде, в котором россиянин Аслан Карацев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

— У Аслана, конечно, шансов меньше, чем у Джоковича. Новак выглядит сильнее, он играет разнообразно. Хотя, я, возможно, его идеализирую. В этом матче может быть все, что угодно. Идет нормальный рабочий процесс подготовки, поэтому над результатом мы особо не волнуемся, — передает слова Шамиля Анвяровича «СЭ».

Напомним, что спортсмены встречались на корте лишь один раз. Это было в текущем году в полуфинале Australian Open. Победа осталась за сербским теннисистом.