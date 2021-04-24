Кафельников – о матче Джокович – Карацев: В этом противостоянии Аслану терять нечего

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 75' Оснабрюк 1 Хольштайн 3
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 81' Урал 1 Ахмат 1 П1 5.00 Х 1.50 П2 5.30
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 76' Падерборн 07 2 Фортуна 1 П1 1.39 Х 3.50 П2 11.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 76' Сент-Этьен 1 Брест 1 П1 4.10 Х 1.55 П2 6.00
Товарищеские матчи (сборные) перерыв Россия 2 Беларусь 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 75' Нюрнберг 3 Хайденхайм 1 П1 1.02 Х 12.0 П2 28.0
Англия - Премьер-лига перерыв Ливерпуль 1 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.08 Х 12.0 П2 23.0
Англия - Чемпионшип перерыв Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Англия - Первая лига 1-й тайм, 34' Портсмут 1 Бристоль Ровер 0 П1 1.20 Х 6.20 П2 12.0
Испания - Примера 1-й тайм, 33' Эльче 1 Леванте 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.20
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 32.0
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.90 Х 3.60 П2 2.40
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.30 Х 4.10 П2 2.04
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 9.40 Х 6.20 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.74 Х 3.60 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 8.00
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.20 Х 2.90 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Оксфорд Юнайте 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.51 Х 4.40 П2 6.10
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 17:00 Чарльтон Атлет 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.25
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Норвич Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Блэкберн Ровер 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.00 Х 3.60 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.66 Х 4.10 П2 5.30
24 апреля 14:26
автор: Артем Спиридонов

Кафельников – о матче Джокович – Карацев: В этом противостоянии Аслану терять нечего

Сегодня в полуфинале турнира в Белграде россиянин сыграет с первой ракеткой мира.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира ATP 250 в Белграде.

— В этом противостоянии Аслану терять нечего. Проиграет он — ничего страшного, ибо он выступал против одного из лучших теннисистов в истории. Выиграет — это будет большой сенсацией. Не думаю, что в этом матче Аслан будет под большим давлением. Нет, все совсем наоборот. Как мне кажется, Аслан будет играть расковано, свободно. Надеюсь, что он покажет свой теннис, — передает слова Кафельникова «СЭ».

Добавим, что в четвертьфинале Australian Open 2021 серб в трех сетах победил Карацева. Это была их первая личная встреча.

источник: «Спорт-Экспресс»
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