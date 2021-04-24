Кафельников – о матче Джокович – Карацев: В этом противостоянии Аслану терять нечего

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира ATP 250 в Белграде.

— В этом противостоянии Аслану терять нечего. Проиграет он — ничего страшного, ибо он выступал против одного из лучших теннисистов в истории. Выиграет — это будет большой сенсацией. Не думаю, что в этом матче Аслан будет под большим давлением. Нет, все совсем наоборот. Как мне кажется, Аслан будет играть расковано, свободно. Надеюсь, что он покажет свой теннис, — передает слова Кафельникова «СЭ».

Добавим, что в четвертьфинале Australian Open 2021 серб в трех сетах победил Карацева. Это была их первая личная встреча.