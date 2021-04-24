Шамиль Тарпищев: Карацев не давал Джоковичу дышать, качели были очень серьезные

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий после победы Аслана Карацева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (7:5, 4:6, 6:4) в полуфинале турнира в Белграде.
«Не скажу, что меня шокировала победа Карацева. Аслан вел игру и абсолютно заслуженно победил. Мне вот что больше всего понравилось: Карацев не давал Джоковичу дышать, качели были очень серьезные, Новак держался больше за счет опыта. Хорошо, что Аслану хватило запаса прочности, чтобы его добить», - приводит слова руководителя Sport24.ru.
Отметим, что Карацев отыграл 23 брейка.
В финале россиянин встретится с победителем пары Дэниел Таро - Маттео Берреттини.
источник: Sport24.ru