Аслан Карацев: Чтобы победить Джоковича, нужно выкладываться на 150 процентов, и я сумел это сделать

«Это определенно самая крупная победа в моей карьере. Во-первых, я обыграл первую ракетку мира. Во-вторых, я показал высочайший уровень игры. Чтобы одолеть Джоковича, надо выкладываться на 150 процентов от своих возможностей, и я сумел это сделать.

Во-время брейк-поинтов я ни о чем не думал. Просто выключал голову и старался сыграть максимально активно.

Постараюсь подойти к финалу настолько свежим, насколько это будет возможно. И надеюсь продемонстрировать хороший теннис», - приводит слова россиянина АТР.

Напомним, в полуфинальном матче турнира в Белграде Карацев обыграл Новака Джоковича в трех сетах - 7:5, 4:6, 6:4 и вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары Дэниэл Таро/Маттео Берретини.