ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 4-я четверть Меди Байройт 53 Лёвен Брауншве 68
Испания - Сегунда 2-й тайм, 84' Понферрадина 2 Луго 0
Германия - Бундеслига 4-я четверть Крайльсхайм Ме 85 Раста Фехта 70
Италия - Серия А 2-й тайм, 67' Сассуоло 0 Сампдория 0 П1 2.45 Х 2.08 П2 5.60
Аргентина - Примера 2-й тайм, 65' Аргентинос Хун 0 Банфилд 0 П1 4.10 Х 1.75 П2 3.80
Испания - Примера 2-й тайм, 52' Реал Мадрид 0 Бетис 0 П1 1.85 Х 2.95 П2 5.90
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Сент-Луис Блюз 3 Колорадо Эвела 2 П1 2.00 Х 3.80 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 52' Шеффилд Юнайте 1 Брайтон энд Хо 0 П1 1.90 Х 3.20 П2 4.70
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 38' Мафра 2 Ковильян 1
НБА - регулярный чемпионат перерыв Милуоки Бакс 26 Филадельфия Си 17 П1 1.14 П2 5.80
24 апреля 22:51
автор: Александр Шульгин

Аслан Карацев: Чтобы победить Джоковича, нужно выкладываться на 150 процентов, и я сумел это сделать

Российский теннисист Аслан Карацев, победивший в полуфинале турнира в Белграде первую ракетку мира Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4), поделился своими эмоциями после матча, а также ожиданиями от финального поединка.

«Это определенно самая крупная победа в моей карьере. Во-первых, я обыграл первую ракетку мира. Во-вторых, я показал высочайший уровень игры. Чтобы одолеть Джоковича, надо выкладываться на 150 процентов от своих возможностей, и я сумел это сделать.

Во-время брейк-поинтов я ни о чем не думал. Просто выключал голову и старался сыграть максимально активно.

Постараюсь подойти к финалу настолько свежим, насколько это будет возможно. И надеюсь продемонстрировать хороший теннис», - приводит слова россиянина АТР.

Напомним, в полуфинальном матче турнира в Белграде Карацев обыграл Новака Джоковича в трех сетах - 7:5, 4:6, 6:4 и вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары Дэниэл Таро/Маттео Берретини.

источник: ATP
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские хоккеисты вновь выиграли у БелоруссииKia K3 (2021)| Kia Cerato цена в Южной Корее"Флорида" проиграла "Каролине", несмотря на 24 сэйва Бобровского«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
27-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
24 и 25 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 27-м туре.
Туктамышева научила Урганта исполнять четверной лутц
Капитан сборной России на победном командном ЧМ-2021 в Токио Елизавета Туктамышева посетила шоу "Вечерний Ургант".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика