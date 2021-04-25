Джокович - о матче с Карацевым: В третьем сете у меня кружилась голова, я не мог сосредоточиться

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свое поражение от Аслана Карацева (5:7, 6:4, 4:6) в 1/2 финала турнира в Белграде.

«В третьем сете я почувствовал себя плохо, кружилась голова, не мог сосредоточиться на игре. Но Карацев играл очень смело, и это принесло результат», - приводит слова Джоковича Sport Klub.

В финале россиянин встретится с победителем пары Дэниел Таро - Маттео Берреттини. Аслан имеет возможность завоевать свой второй титул в карьере, ранее он одержал победу в Дубае.