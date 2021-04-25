Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде

В финале турнира категории ATP 250 российский теннисист Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в трех сетах – 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

На тай-брейке в решающем сете Карацев не набрал ни одного очка.

Карацев один раз подал на вылет при трех двойных ошибках, а также реализовал два из трех своих брейк-пойнтов.

Берреттини сделал девять эйсов, допустив три двойные ошибки, выиграв три гейма на подаче соперника при семи брейк-пойнтах.

25-летний итальянец завоевал четвертый титул в своей карьере, а также первый с 2019 года.