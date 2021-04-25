Шамиль Тарпищев: Карацев не восстановился после игры против Джоковича

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Аслана Карацев в финале турнира в Белграде, где он играл против итальянца Маттео Берреттини (1:6, 6:3, 6:7 (0:7)).

Победа Берреттини была ожидаема. Но надо не на нее обращать внимание, а похвалить Аслана - он состоявшийся игрок на грунте, здесь он уже представляет элиту мирового тенниса. Карацев немного не довосстановился после великолепней игры против Джоковича, ничего страшного. Впереди - более важные цели в сезоне», -приводит слова Тарпищева ТАСС.

Добавим, что благодаря выходу в финал турнира в Белграде Карацев поднимется на 27-ю строчку рейтинга ATP.