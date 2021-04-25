Андрееску заразилась коронавирусом и не выступит на турнире в Мадриде

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не выступит на турнире WTA в Мадриде.

Шестая ракетка мира в своем твиттере сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

«После двух отрицательных тестов перед вылетом в Испании мне по прибытии, к сожалению, сообщили о положительном результате нового теста на коронавирус. Это значит, что я не смогу принять участия на турнире в Мадриде в конце этой недели», — написала Андрееску.

Отметим, что ранее 20-летняя теннисистка снялась с финала матча на турнире в Майами.