Медведев потерял вторую позицию в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
Российский спортсмен Даниил Медведев опустился на третью позицию, пропустив вперед испанца Рафаэля Надаля. Участник финала турнира в Белграде Аслан Карацев поднялся на одну строчку, теперь россиянин занимает 27-е место. Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили свои позиции, они расположились на седьмой и 23-й позиции соответственно.
Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР:
1. (1). Новак Джокович (Сербия) - 11873 очка