Карацев прокомментировал свое поражение в финале турнира в Белграде

Член сборной России по теннису Аслан Карацев дал комментарий после поражения от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира ATP в Белграде (1:6, 6:3, 6:7).

«На мне сказался долгий полуфинал, не получалось сосредоточиться на каждом моменте. Отдаю должное сопернику, он отлично подавал и играл фантастически. В моей подаче не хватало мощи , соперник заставлял играть меня на пределе», - приводит слова россиянина atptour.com.

Напомним, в полуфинале турнира Карацев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4).

Также отметим, что 27-летний спортсмен ранее лишь однажды выходил в финал турнира ATP в одиночном разряде. В марте нынешнего Аслан победил южноафриканца Ллойда Харриса в решающем матче турнира в Дубае – 6:3, 6:2.