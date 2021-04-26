Маттео Берреттини: Я очень уважаю Карацева. Он заслужил играть в финале

Итальянский спортсмен Маттео Берреттини дал комментарий после победы над Асланом Карацевым в финале турнира в Белграде - 6:1, 3:6, 7:6.

«Я очень уважаю Аслана. Мы однажды вместе тренировались, и я знал, что он может показывать классный теннис. В финале он играл здорово. Он заслужил попасть в финал, но я тоже заслужил. И в решающем матче все зависит от того, кто больше хочет победить. Да, нужно хорошо играть, нужно быть стойким, но в итоге все зависит от того, кто больше хочет, кто лучше готов. Наверное, сегодня я был лучше», - приводит слова теннисиста atptour.com.

Напомним, в полуфинале турнира Карацев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4).

Также отметим, что 27-летний россиянин ранее лишь однажды выходил в финал турнира ATP в одиночном разряде. В марте нынешнего Аслан победил южноафриканца Ллойда Харриса в решающем матче турнира в Дубае – 6:3, 6:2.