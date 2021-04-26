Карацев поднялся на пятое место в чемпионской гонке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг Чемпионской гонки.
Финалист турнира в Белграде Аслан Карацев поднялся на пятое место, опередив поляка Хуберта Хуркача. Карен Хачанов потерял три позиции, опустившись на 28-ю строчку. Андрей Рублев и Даниил Медведев по-прежнему занимают второе и четвертое места соответственно.
Лидером является грек Стефанос Циципас, на третьей строчке расположился серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка АТР:
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) - 2840 очков,