Шамиль Тарпищев – о снятии Карацева с турнира в Мюнхене: Сейчас Аслану не стоит перегружать себя

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что Аслан Карацев не примет участие в турнире в Мюнхене, который пройдет с 26 апреля по 2 мая.

Ранее стало известно, что 27-ю ракетку мира на соревнованиях заменит словак Норберт Гомбош.

– Я посоветовался с тренером Аслана и предложил сняться, потому что он хорошо сейчас играет и перегрузки ни к чему. Особенно в силу того, что нагрузка была большая на турнире в Белграде, и игра в Мюнхене только во вред будет. Аслан чувствует себя абсолютно нормально, но ясно, что была перегрузка. Решили сняться, чтобы не утопить его в нагрузках, потому что это может дорого стоить потом, – цитирует Тарпищева Sport24.

Напомним, что вчера, 25 апреля, Карацев уступил итальянцу Маттео Берреттини (1:6, 6:3, 6:7) в финальном матче турнира в Белграде.