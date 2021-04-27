Звонарева вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарева успешно преодолела полуфинальную стадию на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут. На счету россиянки, занимающей 114-е место в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейков из семи. Ее соперница также не смогли оформить ни одного эйса, допустила три двойных и реализовала один брейк из двух.

В финале соревнований Звонарева сыграет против Анны Каролины Шмидловой из Словакии.