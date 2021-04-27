Гаспарян и Грачева не смогли выйти в финал квалификации турнира в Мадриде

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Варвара Грачева завершили свои выступления в квалификации в рамках отбора на турнир категории WTA-1000 в Мадриде.

В полуфинальной стадии 26-летняя Гаспарян в двух сетах уступила представительнице Украины Марте Костюк – 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В финале украинка сыграет либо с латышкой Анастасией Севастовой, либо с Цветаной Пиронковой из Болгарии.

Что касается Грачевой, то 20-летняя спортсменка проиграла своей соотечественнице Анастасии Потаповой. Их матч продлился 1 час 42 минуты и завершился победой Анастасии со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Следующей соперницей россиянки в квалификации станет победительница пары Кристина Младенович (Франция) – Ане Минтеги Дель Олмо (Испания).