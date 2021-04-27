Патрик Макинрой: Не думаю, что Федерер реально думает о победе

«Федерер бы не собирался на турнир, если бы не думал, что сможет хорошо выступить. Не думаю, что он реально думает о победе.

Даже когда он находился в наилучших кондициях, то он был номером два в мире по игре на грунте. А теперь, после такой длительной паузы, вряд ли он сможет выступить лучше», - приводит слова Макинроя «Tennis Head».

Напомним, что, Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире в Дохе, где уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале.

После этого швейцарец не принимал участия в соревнованиях.