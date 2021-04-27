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27 апреля 21:03
автор: Александр Шульгин

Патрик Макинрой: Не думаю, что Федерер реально думает о победе

Бывший теннисист Патрик Макинрой оценил шансы Роджера Федерера выиграть предстоящий «Ролан Гаррос».

«Федерер бы не собирался на турнир, если бы не думал, что сможет хорошо выступить. Не думаю, что он реально думает о победе.

Даже когда он находился в наилучших кондициях, то он был номером два в мире по игре на грунте. А теперь, после такой длительной паузы, вряд ли он сможет выступить лучше», - приводит слова Макинроя «Tennis Head».

Напомним, что, Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире в Дохе, где уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале.

После этого швейцарец не принимал участия в соревнованиях.

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