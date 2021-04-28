Звонарева вышла в основную сетку турнира в Мадриде, обыграв Шмидлову

Россиянка Вера Звонарева пробилась в основную сетку турнира в Мадриде. В финале квалификации она обыграла словачку Анну Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:1.
Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. На счету 36-летней россиянки, занимающей 114-е место в рейтинге WTA, две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейков из семи. Ее 26-летняя соперница, располагающаяся в рейтинге строчкой ниже, оформила один эйс, совершила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Соперница Звонаревой в основной сетке станет известна позднее. Отметим, что призовой фонд турнира категории WTA-1000 превышает 2,5 миллиона евро.