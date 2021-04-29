Кудерметова обыграла Веснину на старте турнира в Мадриде

24-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла свою соотечественницу Елену Веснину в двух сетах (6:1, 6:4).

За 1 час 18 минут Вероника выполнила три эйса, два раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Веснина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и воспользовалась одной попыткой для взятия подачи соперницы из четырех.

За выход в третий круг турнира Кудерметова сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов.