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30 апреля 13:32
автор: Владислав Корегин

Звонарева уступила Соболенко в первом круге турнира в Мадриде

Встреча продлилась 67 минут.

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила свои выступления на турнире в Мадриде, уступив в первом раунде представительнице Белоруссии Арине Соболенко в двух сетах – 1:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 7 минут. На счету россиянки, занимающей 114-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Ее соперница записала на свой счет три подачи на вылет, допустила две двойных и реализовала пять брейков из девяти.

В следующем круге Соболенко сыграет либо с Ириной Бегу из Румынии, либо с россиянкой Дарьей Касаткиной.

источник: «Советский спорт»
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