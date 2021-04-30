Звонарева уступила Соболенко в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила свои выступления на турнире в Мадриде, уступив в первом раунде представительнице Белоруссии Арине Соболенко в двух сетах – 1:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 7 минут. На счету россиянки, занимающей 114-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Ее соперница записала на свой счет три подачи на вылет, допустила две двойных и реализовала пять брейков из девяти.

В следующем круге Соболенко сыграет либо с Ириной Бегу из Румынии, либо с россиянкой Дарьей Касаткиной.