Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде, победив румынку Бегу

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече первого круга турнира в Мадриде победила румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1).

Касаткина подала за матч один эйс, совершила три двойные ошибки и семь раз взяла подачу соперницы, имея 16 возможностей.

Бегу также реализовала семь брейкпоинтов, имея на одну попытку меньше. На счету румынки четыре подачи на вылет и пять двойных ошибок.

Следующей соперницей Касаткиной будет белорусская теннисистка Арина Соболенка, которая ранее обыграла другую россиянку, Веру Звонареву .