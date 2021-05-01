Кудерметова обыграла Бертенс на турнире в Мадриде

24-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче второго круга WTA 1000 в Мадриде переиграла в двух сетах (6:4, 6:3) представительницу Нидерландов Кики Бертенс.

Россиянка выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Бертенс один раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и воспользовалась двумя попытками из четырех для взятия подачи соперницы.

В третьем круге турнира Кудерметова сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.