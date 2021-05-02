Федерер пропустит «Мастерсы» в Мадриде и Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в турнирах категории «Мастерс» в Мадриде и Риме.

«Мы не ожидали, что Роджер выступит в Мадриде, его кандидатура не была окончательно определена по поводу участия в нашем турнире», – цитирует «Чемпионат» директора «Мастерса» в Мадриде Фелисиано Лопеса.

Как сообщает источник, Федерер решил сосредоточиться на выступлении в Женеве, а также на «Ролан Гаррос». Главной же целью экс-первой ракетки мира является Уимблдон, который проводится на любимом травяном покрытии швейцарца.

Напомним, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» занимает восьмое место в рейтинге ATP, имея в копилке 5875 очков. Он пропустил остаток прошлого сезона после операции на колене. В текущем году Рождер сыграл лишь на турнире в Доху, проиграв во втором круге грузину Басилашвили.