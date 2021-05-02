Федерер пропустит «Мастерсы» в Мадриде и Риме

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 68' Химки 1 Урал 0 П1 1.60 Х 3.50 П2 8.20
Франция - Лига 1 2-й тайм, 67' Бордо 1 Ренн 0 П1 1.27 Х 5.20 П2 14.0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 24' Фуэнлабрада 1 Картахена 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Испания - Примера 1-й тайм, 22' Вальядолид 0 Бетис 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.33
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Фиорентина 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Аргентина - Примера 16:00 Бока Хуниорс 0 Ланус 0 П1 1.64 Х 3.60 П2 5.40
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кальяри 0 П1 1.35 Х 5.40 П2 9.10
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Нант 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.80
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Реймс 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 16:00 Ньюкасл Юнайте 0 Арсенал 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 2.00
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Анже 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Метц 0
Португалия - Сегунда 16:00 Визела 0 Фейренсе 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 3.60
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Аталанта 0 П1 6.50 Х 5.10 П2 1.46
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Тамбов 0 П1 1.08 Х 13.0 П2 30.0
Испания - Сегунда 17:00 Эспаньол 0 Малага 0 П1 1.33 Х 4.90 П2 11.0
Испания - Примера 17:15 Вильярреал 0 Хетафе 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.20
Португалия - Сегунда 18:00 Ковильян 0 Лейшойнш 0
Франция - Лига 1 18:05 Монпелье 0 Сент-Этьен 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Аргентина - Примера 18:10 Индепендьенте 0 Атлетико Тукум 0
Аргентина - Примера 18:10 Дефенса и Хуст 0 Унион 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.12
Англия - Премьер-лига 18:30 Манчестер Юнай 0 Ливерпуль 0 П1 2.85 Х 3.50 П2 2.55
Италия - Серия А 19:00 Удинезе 0 Ювентус 0 П1 6.90 Х 4.80 П2 1.46
Россия - Премьер-Лига 19:00 Зенит 0 Локомотив М 0 П1 1.58 Х 4.50 П2 5.50
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 УД Логроньес 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.23 Х 2.90 П2 3.90
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Кадис 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.70
Португалия - Сегунда 20:00 Каза Пия 0 Академику 0
Аргентина - Примера 20:20 Тальерес 0 Уракан 0 П1 1.78 Х 3.40 П2 4.60
Аргентина - Примера 20:20 Сан-Лоренсо 0 Годой-Крус 0
02 мая 13:50
автор: Евгений Лиманский

Федерер пропустит «Мастерсы» в Мадриде и Риме

Вероятно, в грунтовом сезоне 39-летний ветеран сыграет лишь на турнире в Женеве и на Открытом чемпионате Франции.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в турнирах категории «Мастерс» в Мадриде и Риме.

«Мы не ожидали, что Роджер выступит в Мадриде, его кандидатура не была окончательно определена по поводу участия в нашем турнире», – цитирует «Чемпионат» директора «Мастерса» в Мадриде Фелисиано Лопеса.

Как сообщает источник, Федерер решил сосредоточиться на выступлении в Женеве, а также на «Ролан Гаррос». Главной же целью экс-первой ракетки мира является Уимблдон, который проводится на любимом травяном покрытии швейцарца.

Напомним, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» занимает восьмое место в рейтинге ATP, имея в копилке 5875 очков. Он пропустил остаток прошлого сезона после операции на колене. В текущем году Рождер сыграл лишь на турнире в Доху, проиграв во втором круге грузину Басилашвили.

источник: Чемпионат.com
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