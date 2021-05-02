Касаткина выбыла из турнира в Мадриде, проиграв Соболенко

Дарья Касаткина завершила выступление на «Мастерсе» в Мадриде, проиграв во втором круге белоруске Арине Соболенко – 3:6, 3:6.

Матч длился 1 час 15 минут. 23-летняя россиянка оформила два эйса, сделала две двойных ошибки. Соболенко лишь однажды подала на вылет, сделав пять двойных ошибок.

В третьем круге теннисистка из Белоруссии сыграет с победителем пары Пегула – Азаренко.

Напомним, в этом сезоне Касаткина, которая является 37-й ракеткой мира, выиграла турниры в Санкт-Петербурге и Мельбурне.