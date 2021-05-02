Аслан Карацев: Я мог психануть, но мыслей о том, чтобы закончить никогда не было

«Нет, ну психи были. Я мог психануть, но мыслей о том, чтобы взять и закончить – никогда не было. То есть я мог психовать сколько угодно, говорить: «Вот, это все — конец…». Но вот так прям закончить – нет! Это дело, которым я занимаюсь всю жизнь. Сколько людей мне помогло за эти годы! Вся семья, родители… Мой отец вложил в это все силы, всю душу», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Напомним, Карацев дошел до финала на турнире в Белграде, где уступил итальянцу Маттео Берретини (1:6, 6:3, 6:7).