Хачанов и Рублев выиграли матч первого круга в парном разряде на «Мастерсе» в Мадриде

Андрей Рублев и Карен Хачанов переиграли итальянца Фабио Фоньини и аргентинца Диего Шварцман на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиян.

Рублев и Хачанов три раза подавали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Их соперники выполнили один эйс, пять раз ошиблись на подаче и использовали четыре шанса из семи взять подачу оппонентов.

В матче второго круга россияне сыграют с испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом, имеющим третий номер посева.