Медведев с Демолинером вышли во второй круг «Мастерса» в Мадриде в парном разряде

Российский теннисист Даниил Медведев и бразилец Марсело Демолинер победили британцев Дэниела Эванса и Нила Скупски в матче первого круга турнира в Мадриде в парном разряде.
Встреча, которая продолжалась 1 час 22 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Медведев и Демолинер один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Их соперники один раз ошиблись на подаче и использовали два шанса из четырех взять подачу оппонентов.
Во втором круге российско-бразильский дуэт сыграет с победителями матча Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция) - Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша).
источник: «Советский спорт»