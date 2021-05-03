Медведев сохранил за собой третье место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг.
В первой десятке не произошло никаких изменений. Серб Новак Джокович сохраняет за собой первое место, испанец Рафаэль Надаль – второй, а россиянин Даниил Медведев – третий.
Другой российский теннисист Андрей Рублев находится на седьмой строчке мировой табели о рангах.
Рейтинг ATP от 3 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 963 очка;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 810;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9 700;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8 365;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7 910;
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6 125;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6 000;
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5 875;
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 765;
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3 493…
23 (23). Карен Хачанов (Россия) – 2 280…
27 (27). Аслан Карацев (Россия) – 2 087…