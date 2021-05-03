Медведев сохранил за собой третье место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг.

В первой десятке не произошло никаких изменений. Серб Новак Джокович сохраняет за собой первое место, испанец Рафаэль Надаль – второй, а россиянин Даниил Медведев – третий.

Другой российский теннисист Андрей Рублев находится на седьмой строчке мировой табели о рангах.

Рейтинг ATP от 3 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 963 очка;