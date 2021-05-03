Медведев – о перенесенном коронавирусе: Десять дней пролежал на кровати

Российский теннисист Даниил Медведев, сыгравший накануне матч в Мадриде, рассказал о том, как переболел коронавирусом.

«Я испытывал симптомы сильной простуды: заложило горло и нос, была слабость. Десять дней пролежал на кровати, поэтому восстанавливать спортивную форму было непросто. Но полторы недели полноценных тренировок вернули в строй, поэтому все нормально», – цитирует Медведева в своем «Twitter» журналист Жозе Мордаго.

Напомним, Даниил сдал положительную пробу на COVID-19 на «Мастерсе» в Монако, из-за чего россиянину пришлось сняться с соревнований.

В первом круге турнира в Мадриде Медведев в дуэте с бразильцем Марсело Демолинером обыграл британцев Дэниела Эванса и Нила Скупски в парном разряде – 6:3, 7:6 (7:4).