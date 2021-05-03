Андрей Рублев: На грунте везение обычно роли не играет, это настоящий теннис

Андрей Рублев заявил, что ему очень нравится играть на грунте.

«Я не знаю, какое покрытие подходит для лучше всего, – цитирует Рублева официальный сайт ATP. – Однако я считаю, что именно грунт – это настоящий теннис.

На грунте нужно быть физически подготовленным, нужно быть умным, понимать, как играть и куда играть.

Здесь везение обычно не играет такой роли, как на харде. Например, на харде парень с мощной подачей может внезапно выполнить один хороший прием – и это все изменит. На грунте такого обычно не происходит.

На грунте нужно быть физически подготовленным, чтобы бороться за каждый розыгрыш, правильно выбирать направления. Нужно буквально вырывать победу».