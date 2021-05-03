Карацев стартовал на «Мастерсе» в Мадриде с победы над Умбером

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде в двух сетах обыграл француза Уго Умбера – 7:5, 6:4.
Каждый из соперников допустил по одной двойной ошибке.
Умбер трижды подал на вылет и не реализовал свой единственный брейк-пойнт.
Карацев сделал пять эйсов, а также выиграл два брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Аслан сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который посеян на турнире под седьмым номером и был освобожден от участия в первом раунде. Матч пройдет 4 мая.