Кудерметова проиграла Квитовой в матче третьего круга турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче третьего круга турнира в Мадриде уступила в трех сетах (3:6, 6:4, 4:6) представительнице Чехии Петре Квитовой.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Кудерметова выполнила четыре эйса, два раза ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

Квитова семь раз подала на вылет, допустила три двойных ошибки и воспользовалась двумя попытками из семи, чтобы взять подачу соперницы.

В четвертьфинале Квитова сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) - Инга Свентек (Польша).