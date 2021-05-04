Хачанов проиграл Нисикори в первом круге «Мастерса» в Мадриде

В первом круге мужского турнира категории «Мастерс» в Мадриде российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах проиграл японцу Кэй Нисикори – 7:6 (8:6), 2:6, 2:6.

Матч продлился 2 часа и 18 минут.

Оба соперника допустили по две двойные ошибки, а статистика эйсов 6-0 в пользу Хачанова. При этом Карен выиграл лишь два гейма на подаче соперника при четырех возможности, а Нисикори реализовал шесть брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге японец сыграет с немецким теннисистом русского происхождения Александром Зверевым, который был освобожден от участия в первом раунде.