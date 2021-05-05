Павлюченкова рассказала об обретении игровой стабильности

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свое психологическое состояние после победы в 1/8 финала над американкой Дженнифер Брэди (7:5, 6:7, 6:3).

«В начале года у меня появилось ощущение, что, возможно, мне уже не место в туре. Может быть, пора уходить. Чувствовала себя немного потерянной. Видела, что все работают очень упорно, каждая девушка в туре хорошо играет. Не понимала, могу ли побеждать соперниц из топ-20 или топ-10. Из-за этого чувствовала неуверенность в своих силах. Но затем сказала себе: «Работай правильно и время расставит все по своим местам, а результаты придут». И я очень довольна, что на этой неделе вновь оказалась сильнее девочек из топ-20 и топ-10», – цитирует Павлюченкову твиттер WTA Insider.

Напомним, что 29-летняя Павлюченкова располагается на 45-м месте в мировом рейтинге. Она 12 раз одерживала победу в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В четвертьфинале в Мадриде россиянка сыграет с чешкой Каролиной Муховой, обыгравшей в 1/8 финала гречанку Марию Саккари.