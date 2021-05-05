Карацев победил Шварцмана на турнире в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге «Мастерса» в Мадриде в трех сетах (2:6, 6:4, 6:1) обыграл седьмого сеяного на турнире аргентинца Диего Шварцмана.

Карацев семь раз подал на вылет, сделал шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11-ти.

Шварцман выполнил один эйс, три раза ошибался на подаче и воспользовался тремя попытками из семи для взятия подачи соперника.

За выход в четвертьфинал турнира россиянин сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который днем ранее оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова.