Медведев обыграл Давидовича-Фокину и вышел в третий круг турнира в Мадриде

25-летний российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира ATP 1000 в Мадриде обыграл испанского спортсмена Алехандро Давидовича-Фокину. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
Медведев выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 16-ти.
Испанец ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и воспользовался тремя попытками из восьми для взятия чужой подачи.
Следующим соперником россиянина станет чилийский теннисист Кристиан Гарин, являющийся 16-м номером посева на турнире.